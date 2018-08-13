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    Катастрофа Іл-76: у суді оголосили обвинувальний акт стосовно Плотницького

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    Ігор Плотницький - Катастрофа Іл-76: у суді оголосили обвинувальний акт стосовно Плотницького
    Ігор Плотницький

    На наступному судовому засіданні будуть оголошені цивільні позови потерпілих

    У Красногвардійському суді Дніпропетровська оголосили обвинувальний акт стосовно екс-ватажка так званої «ЛНР» Ігоря Плотницького та бойовиків Олександра Гурєєва і Адрія Патрушева у справі про збиття військово-транспортного літака ІЛ-76 14 червня 2014 року на Луганщині.

    Про це повідомив адвокат сімей загиблих Віталій Погосян у Facebook.

    За його словами, обвинувальний акт оголосили під час засідання 13 серпня.

    «На наступному судовому засіданні, яке відбудеться 13.09.2018 року о 13-00, будуть оголошені цивільні позови потерпілих та можливо розпочнеться їх допит», — написав він.

    Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак ІЛ-76. На його борту перебували 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

    ЛНР літак допит
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