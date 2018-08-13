Катастрофа Іл-76: у суді оголосили обвинувальний акт стосовно Плотницького



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Плотницький

На наступному судовому засіданні будуть оголошені цивільні позови потерпілих

У Красногвардійському суді Дніпропетровська оголосили обвинувальний акт стосовно екс-ватажка так званої «ЛНР» Ігоря Плотницького та бойовиків Олександра Гурєєва і Адрія Патрушева у справі про збиття військово-транспортного літака ІЛ-76 14 червня 2014 року на Луганщині.

Про це повідомив адвокат сімей загиблих Віталій Погосян у Facebook.

За його словами, обвинувальний акт оголосили під час засідання 13 серпня.

«На наступному судовому засіданні, яке відбудеться 13.09.2018 року о 13-00, будуть оголошені цивільні позови потерпілих та можливо розпочнеться їх допит», — написав він.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак ІЛ-76. На його борту перебували 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.