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    Катастрофа МН17: Нідерланди вимагають пояснень від Малайзії через заяви про Росію

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    Уряд Малайзії &laquo;потребує переконливих доказів&raquo;&nbsp;того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 - Катастрофа МН17: Нідерланди вимагають пояснень від Малайзії через заяви про Росію
    Уряд Малайзії «потребує переконливих доказів» того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17

    Уряд Нідерландів звернувся до Малайзії з проханням роз’яснити останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохаммада

    Уряд Нідерландів зажадав роз’яснень від Малайзії через останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохаммада, який засумнівався у вині Росії в катастрофі MH17.

    Про це повідомляє NOS.

    «Уряд Нідерландів звернувся до Малайзії з проханням роз’яснити останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохаммада. На цьому тижні в малайзійських ЗМІ він поставив під сумнів відповідальність Росії за катастрофу MH17», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, уряд Малайзії «потребує переконливих доказів» того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який був збитий над Донеччиною. Прем'єр Малайзії сказав, що не може бути впевненим, що ракета була запущена зі згоди Росії.
    Як відомо, рейс MH17, що вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно за 40 кілометрів від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

    Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ій зенітній ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

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