Керівник МЗС ФРН розкритикував політику США щодо Ірану



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В Нью-Йорку шість країн обговорили шляхи збереження угоди 2015 року

Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН Хайко Маас заявив, що застосування США політики максимального тиску щодо Ірану може виявитися контпродуктивним.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На його думку, така політика сама по собі не спрацює, і може привести до ескалації протистояння в регіоні Близького Сходу.

Відповідну заяву Маас зробив після наради за участю представників ФРН, Франції, Великої Британії, КНР, РФ та Ірану в Нью-Йорку щодо збереження угоди 2015 року по іранській ядерній програмі. Учасники наради погодилися і далі працювати для того, щоб зберегти торгівлю із Іраном, не зважаючи на майбутні санкції щодо експорту іранської нафти, які США мають запровадити на початку листопада.