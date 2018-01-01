Кількість загиблих від сильних морозів у США зросла до 19 людей

Найбільше від погодних змін постраждали штати Массачусетс, Пенсильванія, Флорида

У Сполучених Штатах Америки внаслідок сильних морозів загинуло щонайменше 19 людей. Про це з посиланням на поліцію та рятувальні служби повідомляє CBS News. Негода прийшла два дні тому з боку Мексиканської затоки, а згодом поширилася на Флориду. Внаслідок циклону випала велика кількість снігу. Також значне погіршення погодних умов



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Найбільше від погодних змін постраждали штати Массачусетс, Пенсильванія, Флорида

У Сполучених Штатах Америки внаслідок сильних морозів загинуло щонайменше 19 людей.

Про це з посиланням на поліцію та рятувальні служби повідомляє CBS News.

Негода прийшла два дні тому з боку Мексиканської затоки, а згодом поширилася на Флориду. Внаслідок циклону випала велика кількість снігу.

Також значне погіршення погодних умов супроводжується повенями та ураганними вітрами.

Внаслідок сильних поривів вітру з океану температура повітря подекуди відчувається як 20, а то й 40 градусів морозу.

Зазначається, що 19 жертв негоди загинули від переохолодження. Найбільше від погодних змін постраждали штати Массачусетс, Пенсильванія, Флорида, Південна Кароліна, Джорджія та Нью-Йорк.

У п'ятницю в США було скасовано понад 1000 авіарейсів, у четвер - понад 4300 рейсів. Також тимчасово закрито школи та дитячі садочки. Синоптики прогнозують, що вітер та низька температура залишатимуться загрозою і в суботу, 6 січня.