Кількість загиблих від сильних морозів у США зросла до 19 людей
- Вчора, 22:06
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Найбільше від погодних змін постраждали штати Массачусетс, Пенсильванія, Флорида
У Сполучених Штатах Америки внаслідок сильних морозів загинуло щонайменше 19 людей.
Про це з посиланням на поліцію та рятувальні служби повідомляє CBS News.
Негода прийшла два дні тому з боку Мексиканської затоки, а згодом поширилася на Флориду. Внаслідок циклону випала велика кількість снігу.
Також значне погіршення погодних умов супроводжується повенями та ураганними вітрами.
Внаслідок сильних поривів вітру з океану температура повітря подекуди відчувається як 20, а то й 40 градусів морозу.
Зазначається, що 19 жертв негоди загинули від переохолодження. Найбільше від погодних змін постраждали штати Массачусетс, Пенсильванія, Флорида, Південна Кароліна, Джорджія та Нью-Йорк.
У п'ятницю в США було скасовано понад 1000 авіарейсів, у четвер - понад 4300 рейсів. Також тимчасово закрито школи та дитячі садочки. Синоптики прогнозують, що вітер та низька температура залишатимуться загрозою і в суботу, 6 січня.