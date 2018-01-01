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    Кількість загиблих від сильних морозів у США зросла до 19 людей

    Найбільше від погодних змін постраждали штати Массачусетс, Пенсильванія, Флорида
    У Сполучених Штатах Америки внаслідок сильних морозів загинуло щонайменше 19 людей. Про це з посиланням на поліцію та рятувальні служби повідомляє CBS News. Негода прийшла два дні тому з боку Мексиканської затоки, а згодом поширилася на Флориду. Внаслідок циклону випала велика кількість снігу. Також значне погіршення погодних умов
    • Вчора, 22:06
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    Найбільше від погодних змін постраждали штати Массачусетс, Пенсильванія, Флорида

    У Сполучених Штатах Америки внаслідок сильних морозів загинуло щонайменше 19 людей.

    Про це з посиланням на поліцію та рятувальні служби повідомляє CBS News.

    Негода прийшла два дні тому з боку Мексиканської затоки, а згодом поширилася на Флориду. Внаслідок циклону випала велика кількість снігу.

    Також значне погіршення погодних умов супроводжується повенями та ураганними вітрами.

    Внаслідок сильних поривів вітру з океану температура повітря подекуди відчувається як 20, а то й 40 градусів морозу.

    Зазначається, що 19 жертв негоди загинули від переохолодження. Найбільше від погодних змін постраждали штати Массачусетс, Пенсильванія, Флорида, Південна Кароліна, Джорджія та Нью-Йорк.

    У п'ятницю в США було скасовано понад 1000 авіарейсів, у четвер - понад 4300 рейсів. Також тимчасово закрито школи та дитячі садочки. Синоптики прогнозують, що вітер та низька температура залишатимуться загрозою і в суботу, 6 січня.

    США стихійні лиха Нью-Йорк Флорида
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