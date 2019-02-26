  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кім Чен Ин прибув у В'єтнам на зустріч із Трампом

    • Розсилка
    Кім Чен Ин прибув у В'єтнам на зустріч із Трампом

    Лідер КНДР подорожує в пуленепробивному вагоні, маршрут його потягу тримають у таємниці

    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин в'їхав на територію В'єтнаму, де 27-28 лютого має відбутися його друга зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

    Про це повідомляє агентствр Reuters.

    Зазначається, що поїзд лідера Північної Кореї проїхав місто Дундан, розташоване на кордоні з Китаєм.

    На вокзалі Кім Чен Ина зустрічали представники місцевої адміністрації, які розстелили червону килимову доріжку і виставили почесну варту.

    Переговори двох лідерів заплановані в Ханої в середу і четвер.

    За інформацією агентства, Кім Чен Ин подорожує в пуленепробивному вагоні, маршрут його потяга тримають у таємниці, але в суботу з'явилися повідомлення, що він перетнув кордон КНДР і Китаю.

    Кім Чен Ин місто кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ