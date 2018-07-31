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    Кім Чен Ина запросили на відкриття Азійських ігор в Індонезію

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    Кім Чен Ин - Кім Чен Ина запросили на відкриття Азійських ігор в Індонезію
    Кім Чен Ин

    КНДР і Республіка Корея домовилися направити спільну команду на змагання

    Індонезійська делегація, яка перебувала із візитом в КНДР, передала Кім Чен Ину запрошення відвідати церемонію відкриття Азійських ігор в серпні.

    Про це повідомляє Reuters.

    Індонезійську делегацію очолювала міністр із питань культури і розвитку людини Пуан Махарані. У рамках візиту до Пхеньяну відбулася зустріч із де-юре керівником КНДР Кім Йонг Намом, який очолює парламент країни.

    В рамках переговорів в квітні лідери Республіки Корея і КНДР домовилися направити спільну команду для участі в Азійських іграх. Тому участь представників КНДР в спортивних змаганнях в Індонезії розглядається як доказ того, що Пхеньян і далі налаштований на нормалізацію відносин із світом.

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп опублікував лист, який йому надіслав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин після історичного саміту в Сінгапурі.

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