Кім Чен Ина запросили на відкриття Азійських ігор в Індонезію



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Кім Чен Ин

КНДР і Республіка Корея домовилися направити спільну команду на змагання

Індонезійська делегація, яка перебувала із візитом в КНДР, передала Кім Чен Ину запрошення відвідати церемонію відкриття Азійських ігор в серпні.

Про це повідомляє Reuters.

Індонезійську делегацію очолювала міністр із питань культури і розвитку людини Пуан Махарані. У рамках візиту до Пхеньяну відбулася зустріч із де-юре керівником КНДР Кім Йонг Намом, який очолює парламент країни.

В рамках переговорів в квітні лідери Республіки Корея і КНДР домовилися направити спільну команду для участі в Азійських іграх. Тому участь представників КНДР в спортивних змаганнях в Індонезії розглядається як доказ того, що Пхеньян і далі налаштований на нормалізацію відносин із світом.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп опублікував лист, який йому надіслав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин після історичного саміту в Сінгапурі.