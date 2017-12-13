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    Кіпрський банк заморозив $820 мільйонів активів Ахметова через справу «Укртелекома»

    Ахметов має право подати апеляцію на рішення про заморожування активів до 8 січня
    Українському бізнесмену Рінату Ахметову було вручено розпорядження кіпрського суду про заморожування $820 мільйонів його активів через тривалий правовий спор у справі «Укртелекому». Рішення окружного суду Нікосії, що стосується пана Ахметова і дев'яти інших осіб, було прийнято 27 грудня. Financial Times отримав копію рішення
    • Сьогодні, 11:54
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    Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов

    Ахметов має право подати апеляцію на рішення про заморожування активів до 8 січня

    Українському бізнесмену Рінату Ахметову було вручено розпорядження кіпрського суду про заморожування $820 мільйонів його активів через тривалий правовий спор у справі «Укртелекому».

    Рішення окружного суду Нікосії, що стосується пана Ахметова і дев'яти інших осіб, було прийнято 27 грудня. Financial Times отримав копію рішення від заявника - Raga Establishment. Raga Establishment, що належить колишньому українському банкіру Денису Горбуненко, подала в суд на пана Ахметова та інших з вимогою повної оплати за продану телекомунікаційну групу «Укртелеком».

    Raga заявляє, що «Укртелеком» був проданий пану Ахметову за $860 мільйонів в 2013 році, в той час коли Ахметов заплатив тільки $100 мільйонів. Відповідно до розпорядження суду про заморожування, пан Ахметов та інші респонденти можуть вільно розпоряджатися своїм майном до тих пір, поки активи будуть зберігатися на рівні як мінімум $ 820,5 мільйонів (тобто сума, необхідна Raga в судовому розгляді), а Raga сповіщатимуть заздалегідь про деякі великі транзакції.

    У червні минулого року Raga виграла судовий спір в Лондонському міжнародному арбітражному суді проти компанії Ахметова SCM Financial Overseas на основі паралельного судового позову. Ахметов має право подати апеляцію на рішення про заморожування активів до 8 січня. За оцінкою журналу «Forbes», статки Ахметова у минулому році склали $4,6 мільярдів. Його активи охоплюють вугільну промисловість, сталь, енергетику, телекомунікації та донецький футбольний клуб «Шахтар». Серед активів, які можуть потенційно постраждати від заморожування - квартира у лондонському Гайд-парку, яка на момент купівлі була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

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