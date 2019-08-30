Китай покаже нові зразки озброєння на параді 1 жовтня



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Пекін планує продемонструвати нові балістичні ракети

Влада КНР заявила про те, що військовий парад на честь 70-річчя створення країни 1 жовтня буде не менш масштабним за заходи на 50-річчя і 60-річчя КНР, і навіть не менш масштабним за парад 1 вересня 2015 року на честь 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Про це повідомляє ресурс Defense News.

Окрім того, Пекін в рамках параду має намір продемонструвати нові зразки озброєння. Попередньо, за даними гонконгського видання The South China Morning Post, мова йде про нові стратегічні балістичні ракети – DF-41 та JL-2. DF-41 є найсучаснішим мобільним ґрунтовим ракетним комплексом, який працює на твердому пальному і може нести декілька боєголовок індивідуального наведення. JL-2 використовується на підводних стратегічних ракетоносцях.

Також очікується, що на параді 1 жовтня буде продемонстровано новий варіант стратегічного бомбардувальника Н-6К – Н-6N. Особливістю цієї машини, яка є носієм крилатих ракети, буде наявність штанги для дозаправки в повітрі для розширення радіусу дії бомбардувальника.

Також на параді очікується демонстрація літаків п’ятого покоління J-20, які були прийняті на озброєння Народно-визвольною армією КНР цього року.