Китайський авіаносець з «українським корінням» відправився на друге тестування



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Авіаносець поки не отримав офіційну назву

Перший китайський авіаносець власного виробництва вдруге відправили на випробування в море.

Про це повідомляє Global Times.

Авіаносець відчалив з верфі в Даляні у супроводі буксирів. Під час других випробувань військові приділять увагу тим проблемам, які були виявлені під час першого тестування, що відбулися в травні.

Крім того, буде протестована робота навігаційних та енергетичних систем судна. В подальших випробуваннях вже будуть задіяні винищувачі і вертольоти.

Авіаносець поки не отримав офіційну назву і відомий як корабель проекту 001A, однак китайська преса також іноді називає його «Шаньдун». Він побудований за зразком першого китайського авіаносця «Ляонін», який створений на базі переробленого колишнього радянського важкого авіаносного крейсера «Варяг», купленого в України в кінці 1990-х років за $25 млн. Його будівництво тривало з 2013 року.

Раніше повідомлялося, що перший створений в КНР авіаносець Type 001 завершив ходові випробування на морі.

https://glavcom.ua/news/u-kitaji-zavershilisya-pershi-hodovi-viprobuvannya-vlasnogo-avianoscya-507081.html

Джерело: Укрінформ