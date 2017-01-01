Кличко зустрівся з керівниками асоціацій міст Франції і Польщі

Анджей Поравскі та Крістоф Шаю прибули до України, щоб взяти участь у Міжнародному саміті мерів, який відбудеться 28-29 листопада у Києві

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко зустрівся з виконавчим директором Асоціації міст Польщі Анджеєм Поравскі та Генеральним директором французької асоціації Крістофом Шаю. Про це повідомляє прес-служба мера столиці. Кличко подякував іноземним колегам за підтримку та співпрацю і наголосив, що для нього як голови Асоціації міст



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Анджей Поравскі та Крістоф Шаю прибули до України, щоб взяти участь у Міжнародному саміті мерів, який відбудеться 28-29 листопада у Києві

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко зустрівся з виконавчим директором Асоціації міст Польщі Анджеєм Поравскі та Генеральним директором французької асоціації Крістофом Шаю. Про це повідомляє прес-служба мера столиці.

Кличко подякував іноземним колегам за підтримку та співпрацю і наголосив, що для нього як голови Асоціації міст України та мера Києва дуже важливим є показати гідний результат роботи, щоб кожен українець міг відчути реальні досягнення місцевої влади. «Я зацікавлений у тому, щоб кожне місто стало успішним та впроваджувало сучасні стандарти життя для своїх мешканців. Ми розуміємо, що успіх кожного міста – це успіх країни загалом», - наголосив Віталій Кличко.

Анджей Поравськи зазначив, що польська сторона рада втілювати разом з українськими колегами різноманітні муніципальні проекти та готова до більш тісної співпраці. «Ми розуміємо, що сильна Україна - це і сильна Польща та сильна Європа. Ми декларуємо готовність розвивати наше партнерство. Сподіваюся, що ми зможемо допомогти у ваших реформах», - зазначив він.

У свою чергу Крістоф Шаю наголосив на тому, що протягом довгого часу співпрацю між українськими та французькими містами складно було назвати продуктивною. Проте зараз французька сторона націлена на поглиблення співпраці, зокрема і через посередництво Польщі. «Для нас важливо відновити тісні зв’язки між французькими та українськими містами. Є сильна зацікавленість реформувати наші відносини», - наголосив Шаю.

Анджей Поравскі та Крістоф Шаю прибули до України, щоб взяти участь у Міжнародному саміті мерів, який відбудеться 28-29 листопада у Києві. Участь у відкритті заходу візьме і Віталій Кличко.