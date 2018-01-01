Клімкін їде з робочим візитом до Нідерландів

Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Нідерландів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 лютого перебуватиме з робочим візитом у Нідерландах. Про це повідомила прес-служба МЗС. «1-2 лютого 2018 р. міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає з робочим візитом Королівство Нідерланди», - йдеться у повідомленні. Згідно з програмою візиту, Клімкін проведе



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Павло Клімкін

Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Нідерландів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 лютого перебуватиме з робочим візитом у Нідерландах.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

«1-2 лютого 2018 р. міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає з робочим візитом Королівство Нідерланди», - йдеться у повідомленні.

Згідно з програмою візиту, Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Нідерландів Халбе Зейлстрою, а також зустрінеться з іншими членами уряду країни. Крім того, передбачені зустрічі керівника українського МЗС з провідними нідерландськими політиками.

У Гаазі глава української дипломатії планує поспілкуватися на актуальні теми зі студентами Лейденського університету та дати інтерв’ю нідерландським ЗМІ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано 31 січня відвідав Донецьку область з робочим візитом. Його супроводжував український колега Павло Клімкін.