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    Клімкін їде з робочим візитом до Нідерландів

    Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Нідерландів
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 лютого перебуватиме з робочим візитом у Нідерландах. Про це повідомила прес-служба МЗС. «1-2 лютого 2018 р. міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає з робочим візитом Королівство Нідерланди», - йдеться у повідомленні. Згідно з програмою візиту, Клімкін проведе
    • Сьогодні, 07:46
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    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Нідерландів

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1-2 лютого перебуватиме з робочим візитом у Нідерландах.

    Про це повідомила прес-служба МЗС.

    «1-2 лютого 2018 р. міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає з робочим візитом Королівство Нідерланди», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з програмою візиту, Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Нідерландів Халбе Зейлстрою, а також зустрінеться з іншими членами уряду країни. Крім того, передбачені зустрічі керівника українського МЗС з провідними нідерландськими політиками.

    У Гаазі глава української дипломатії планує поспілкуватися на актуальні теми зі студентами Лейденського університету та дати інтерв’ю нідерландським ЗМІ.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано 31 січня відвідав Донецьку область з робочим візитом. Його супроводжував український колега Павло Клімкін.

    МЗС Павло Клімкін міністр Нідерланди
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