KLM попередила про страйк в аеропорту Схіпхол: скасовані рейси



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Наземний персонал нідерландської авіакомпанії KLM попередив про страйк Фото: ANP

Наземний персонал KLM не працюватиме з 8:00 до 10:00 у понеділо

Наземний персонал авіакомпанії KLM планує провести страйк у міжнародному аеропорту Схіпхол в Амстердамі у понеділок.

Про це повідомляє NOS.

«2 вересня вранці KLM скасує 11 рейсів через страйк наземного персоналу у міжнародному аеропорту Схіпхол», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наземний персонал KLM не працюватиме з 8:00 до 10:00 у понеділок.

Припускають, що в акції візьме участь щонайменше 80% персоналу.

Причиною страйку стало невдоволення щодо нового колективного трудового договору. Серед іншого, працівники вимагають підвищення заробітної плати на 8% за два роки, гнучкого графіка роботи та збільшення персоналу.

Авіакомпанія наразі не уточнила, які саме рейси скасовано. Водночас, не виключено, що буде скасовано або відкладено більше рейсів, тож пасажирам рекомендують перевіряти інформацію на сайті або у мобільному додатку KLM.