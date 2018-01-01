КНДР хоче провести військовий парад під час Олімпійських ігор

На супутникових знімках підготовки до параду відсутні ракетні системи

На думку аналітиків і дипломатів Пхеньян може проводити підготовку для проведення військового параду на фоні проведення зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані. Такий висновок було зроблено на основі того, що окремі іноземні дипломати в КНДР отримали запрошення на парад щодо святкування 70 років створення збройних сил країни, що



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На супутникових знімках підготовки до параду відсутні ракетні системи

На думку аналітиків і дипломатів Пхеньян може проводити підготовку для проведення військового параду на фоні проведення зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані. Такий висновок було зроблено на основі того, що окремі іноземні дипломати в КНДР отримали запрошення на парад щодо святкування 70 років створення збройних сил країни, що припадає на 8 лютого. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окрім того на можливі приготування показують і знімки комерційних супутників, які фіксують скупчення солдат на тренувальних майданчиках для підготовки до параду. Всього було зафіксовано до 28 окремих формувань і техніка. Можливий парад на честь 70-річчя створення армії КНДР відбудеться за день до офіційного відкриття зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї.

Аналітики відзначають те, що військовий парад може таким чином поставити під сумнів нормалізацію відносин між КНДР і Республікою Корея, яка почалася на початку 2018 року. Однак із іншого боку відзначається і те, що кількість солдат, які тренуються для можливого проведення параду значно менша чим минулого року. Окрім того аналіз супутникових знімків не показав наявність ракетних систем під час підготовки до можливого параду.