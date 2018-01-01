  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    КНДР хоче провести військовий парад під час Олімпійських ігор

    На супутникових знімках підготовки до параду відсутні ракетні системи
    На думку аналітиків і дипломатів Пхеньян може проводити підготовку для проведення військового параду на фоні проведення зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані. Такий висновок було зроблено на основі того, що окремі іноземні дипломати в КНДР отримали запрошення на парад щодо святкування 70 років створення збройних сил країни, що
    • Сьогодні, 10:34
    • Розсилка

    На супутникових знімках підготовки до параду відсутні ракетні системи

    На думку аналітиків і дипломатів Пхеньян може проводити підготовку для проведення військового параду на фоні проведення зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані. Такий висновок було зроблено на основі того, що окремі іноземні дипломати в КНДР отримали запрошення на парад щодо святкування 70 років створення збройних сил країни, що припадає на 8 лютого. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Окрім того на можливі приготування показують і знімки комерційних супутників, які фіксують скупчення солдат на тренувальних майданчиках для підготовки до параду. Всього було зафіксовано до 28 окремих формувань і техніка. Можливий парад на честь 70-річчя створення армії КНДР відбудеться за день до офіційного відкриття зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї.

    Аналітики відзначають те, що військовий парад може таким чином поставити під сумнів нормалізацію відносин між КНДР і Республікою Корея, яка почалася на початку 2018 року. Однак із іншого боку відзначається і те, що кількість солдат, які тренуються для можливого проведення параду значно менша чим минулого року. Окрім того аналіз супутникових знімків не показав наявність ракетних систем під час підготовки до можливого параду. 

    Читайте також
    парад Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ