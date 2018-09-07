КНДР і далі активно готується до параду на честь 70-річчя країни



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Фото: defensenews.com

Пхеньян може продемонструвати ракети із дальністю до 5,5 тисяч км

Останні дані супутників показують, що північнокорейські солдати і далі продовжують активно тренуватися до параду на честь 70-річчя створення КНДР, який пройде цієї неділі на площі Кім Ер Сена.

Про це повідомляє ресурс Defense News.

При цьому відкритими на сьогодні залишаються питання щодо того, які міжнародні гості відвідають парад, а також те, чи покажуть під час параду міжконтинентальні балістичні ракети. Останнє може не сподобатися президенту США Дональду Трампу.

На сьогодні відомо, що святкування 70-річчя КНДР включатиме марш військових із факелами і масові спортивні ігри, які відбудуться вперше після 6-річної перерви.

Аналіз фотографій супутників показує, що парад 9 вересня буде більш масштабним, ніж відповідний парад на початку лютого. На це вказує кількість транспортних засобів і палаток на місці, де відбуваються тренування до параду.

При цьому фотографії комерційних супутників не дають можливості точно сказати, які саме ракетні комплекси будуть показані цієї неділі в Пхеньяні. Очікується, що Кім Чен Ин щонайменше покаже ракети із дальністю до 500 км, а також системи середньої дальності (до 5,5 тисяч км).