КНДР і Республіка Корея провели переговори із військових питань



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Пхеньян критикує Сеул за непоступливість по санкціям

Вперше із червня представники двох Корей провели переговори в демілітаризованій зоні в селі Пханмунчжом.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Метою переговорів є реалізація домовленості між очільниками КНДР і Республіки Корея щодо зменшення протиріч та напруженості на півострові. Так, напередодні переговорів представник міністерства оборони Республіки Корея Кім До-Гюн заявив про те, що буде докладати всіх зусиль для напрацювання дієвих кроків по зменшенню напруженості. До цього Сеул пообіцяв зменшити військову присутність на спільному кордоні, який є одним із найбільш мілітаризованих в світі.

Зі свого боку офіційне видання КНДР «Родонг Сінмун» розкритикувало Республіку Корея за відсутність реальних кроків по нормалізації відносин. Пхеньяну не подобається те, що Сеул підтримує позицію Вашингтону щодо повної відміни санкції лише після остаточного ядерного і ракетного роззброєння КНДР. Такий підхід «Родонг Сінмун» назвало пустою тратою часу. Зі свого боку Пхеньян закликав відродити спільну економічну зону в місті Кесон.