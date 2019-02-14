КНР скасували переговори щодо торгівлі із Великою Британією



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Скасування зустрічі стало формою протесту із боку КНР

Пекіну не сподобалася промова Гевіна Вільямсона

Британський таблоїд The Sun повідомив, що віце-прем’єр Державної ради КНР Ху Чуньхуа скасував переговори по питанням торгівлі із міністром фінансів Великої Британії Філіпом Хаммондом. Зустріч мала відбутися на цих вихідних.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Причиною такого рішення стала промова міністра оборони Гевіна Вільямсона в понеділок, 11 лютого.

Очільник британського оборонного відомства в тому числі заявив про те, що Лондон має намір послати новий авіаносець HMS Queen Elizabeth із винищувачами F-35B в 2021 році до Південно-Китайського моря.

Як наслідок, скасування зустрічі стало формою протесту із боку КНР.