Коаліціада в Німеччині: у переговорах відбувся прорив

Cторони досягли згоди щодо розподілу міністерських портфелів

Представники німецьких політичних сил ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування нової урядової коаліції. Про це у середу, 7 лютого, спершу повідомила низка німецьких ЗМІ з посиланням на учасників зустрічі. Згодом про досягнення принципової згоди щодо коаліційної угоди повідомили і в лавах християнських демократів, і



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ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування коаліції

Cторони досягли згоди щодо розподілу міністерських портфелів

Представники німецьких політичних сил ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування нової урядової коаліції. Про це у середу, 7 лютого, спершу повідомила низка німецьких ЗМІ з посиланням на учасників зустрічі. Згодом про досягнення принципової згоди щодо коаліційної угоди повідомили і в лавах християнських демократів, і соціал-демократів.

Як повідомляє агентство dpa з посиланням на свої джерела, сторони досягли згоди щодо розподілу міністерських портфелів. Серед основних домовленостей, які стали відомі ЗМІ, вказується, що представники СДПН отримують крісла у трьох важливих міністерствах - закордонних справ, фінансів, а також соціального захисту та праці. Представник ХСС має очолити міністерство внутрішніх справ ФРН. За ХДС залишаться міністерства економіки та оборони.

Як повідомляють ЗМІ, лідер соціал-демократів Мартін Шульц має очолити міністерство закордонних справ.

У середу у другій половині дня буде оприлюднено докладну інформацію щодо рішень, ухвалених на коаліційних переговорах.

Як повідомлялося, основні розбіжності в учасників перемовин були в таких сферах, як ринок праці, охорона здоров'я та питання біженців.

Коаліційний договір, як планується, ще мають схвалити члени СДПН, у лавах якої зростає спротив формуванню нової «великої коаліції» з консерваторів та соціал-демократів.

Нагадаємо, пристрасті навколо формування нової урядової коаліції в Німеччині тривають уже понад три місяці. Попередні переговори щодо формування коаліції «Ямайка» у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП) провалилися через вихід з них вільних демократів.

Попередні консультації (зондування) щодо формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС та СДПН завершилися 11 січня.

Джерело: DW