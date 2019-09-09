Кокс відвідає Верховну Раду у середу



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Пет Кокс прибуде в Україну 11 вересня Фото: Главком

Після Революції гідності Пет Кокс опікується питанням реформування українського парламенту

У середу, 11 вересня, Верховну Раду відвідає колишній президент Європейського парламенту, очільник місії Європарламенту щодо сприяння реформі Верховної Ради Пет Кокс. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, Кокс надав минулому скликанню Ради чимало якісних пропозицій щодо реформи ВР.

«У середу в нас будуть гості, буде пан Кокс, який в минулому парламенті дав більше, ніж багато якісних пропозицій до реформи парламенту, але, на жаль, вони не були імплементовані. Я впевнений, що в нас буде змога змінити цю ситуацію на краще», - сказав Разумков.

Перед цим на Погоджуальній раді виступив нардеп Сергій Соболєв з проханням відновити роботу комісії, яку рекомендував Європейський Союз.

«Ми хотіли б, щоб була відновлена робота комісії, яку нам рекомендував Європейський Союз та яку очолює колишній президент Європейського Союз,у для того, щоб ми вже на цьому етапі змогли організувати нашу роботу на найвищому рівні», - заявив Соболєв.