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    Колишній очільник Cambridge Analytica з’явиться в британському парламенті 6 червня

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    Александр Нікс
    Александр Нікс

    У попередніх свідченнях Олександра Нікса знайшли невідповідності

    Комітет із цифрових питань, культури, медіа і спорту парламенту Великої Британії заявив про те, що колишній очільник компанії Cambridge Analytica Олександр Нікс погодився 6 червня взяти участь в слуханнях. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Нікс брав участь в засіданні відповідного комітету і раніше. Проте на цей раз колишній глава Cambridge Analytica повинен буде надати додаткові свідчення щодо діяльності компанії, яка збирала і використовувала дані для надання послуг в рамках виборів.

    Глава комітету із цифрових питань, культури, медіа і спорту Доміан Коллінс привітав рішення Олександра Нікса взяти участь в засіданні, оскільки в його попередніх свідченнях знайшли невідповідності. Cambridge Analytica заперечує звинувачення щодо причетності до проплаченої кампанії за вихід Великої Британії із ЄС. 

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