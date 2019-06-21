Колишній військовий у Миргороді продавав вибухівку і гранати



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Фото: vppnr.gp.gov.ua Вилучені гранати і вибухівка

Цього місяця чоловік встиг продати дві тротилові шашки

Військова прокуратура Полтавського гарнізону затримала торговця боєприпасами під час чергової спроби збуту вибухівки в Миргороді. Про це напередодні повідомила пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

«При реалізації гранат РГД-5, Ф-1 та трьох тротилових шашок продавець затриманий військовою прокуратурою Полтавського гарнізону спільно зі слідчими Слідчого управління і оперативниками Управління стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції в Полтавській області. Боєприпаси вилучено», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що торговець зброєю - житель Миргорода, колишній військовослужбовець. У поточному місяці він встиг продати дві тротилові шашки.

За інформацією прокуратури, правопорушник запропонував покупцям придбати у нього ще п'ять гранат РГД-5, однак безпосередньо перед збутом поміняв набір "товару" на три тротилові шашки, гранату РГД-5 і гранату Ф-1.

Зараз тривають обшуки та інші слідчі і процесуальні дії. Фігуранту готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

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