Комітет Ради підтримав закон про стипендії для навчання у провідних закладах світу

Для отримання стипендії студент після навчання зобов'язується три роки працювати на держслужбі в Україні

Комітет з держбудівництва та місцевого самоврядування підтримав законопроект №7008, який передбачає стипендію українцям, які вступили до провідних навчальних закладів світу. Про це повідомила народна депутатка Альона Шкрум. Вона зазначила, що для отримання стипендії студент після навчання зобов'язується три роки працювати на держслужбі



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Українцям, які вступили до провідних навчальних закладів світу, пропонують надати стипендії

Для отримання стипендії студент після навчання зобов'язується три роки працювати на держслужбі в Україні

Комітет з держбудівництва та місцевого самоврядування підтримав законопроект №7008, який передбачає стипендію українцям, які вступили до провідних навчальних закладів світу.

Про це повідомила народна депутатка Альона Шкрум.

Вона зазначила, що для отримання стипендії студент після навчання зобов'язується три роки працювати на держслужбі в Україні.

Вона також назвала основі ідеї законопроекту:

Уряд з огляду на пріоритетні для України напрямки реформ та об’єктивні потреби державної служби визначатиме перелік спеціальностей, які підтримуються в рамках стипендіальної програми, та кількість таких стипендій;

Українці вступають на магістратуру для навчання в ТОП100 ВНЗ світу за цими спеціальностями;

Претенденти на повну стипендію для навчання відбираються на конкурсній основі;

З такими особами укладатимуться договір про надання стипендії та договір застави майна, який підтверджує повернення державі, витрат у випадку невиконання стипендіатом умов договору про надання стипендії.

На засіданні комітету домовилися доопрацювати механізми, що, повертаючись на держслужбу, стипендіат просуватиме нові підходи в державному управлінні.