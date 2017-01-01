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    Конфлікт силовиків: Верховна Рада заслухає керівників відомств

    Глав НАБУ, САП. СБУ і ГПУ заслухають у закритому режимі
    Верховна Рада проведе у вівторок, 5 грудня закриту частину пленарного засідання для заслуховування інформації керівників НАБУ, САП, Генпрокуратури та Служби безпеки щодо ситуації з протистоянням правоохоронних органів. Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій
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    Назар Холодницький, Артем Ситник та Юрій Луценко&nbsp;
    Назар Холодницький, Артем Ситник та Юрій Луценко 

    Глав НАБУ, САП. СБУ і ГПУ заслухають у закритому режимі

    Верховна Рада проведе у вівторок, 5 грудня закриту частину пленарного засідання для заслуховування інформації керівників НАБУ, САП, Генпрокуратури та Служби безпеки щодо ситуації з протистоянням правоохоронних органів.

    Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

    «Завтра на засіданні ВР планується провести закриту частину за участі керівників НАБУ, САП, ГПУ та СБУ для заслуховування ситуації, що склалася», - написав він.

    Раніше на Погоджувальній раді голова фракції БПП у ВР Артур Герасимов заявив, що конфлікти між правоохоронними органами неприпустимі, й зажадав термінового звіту керівників правоохоронних органів у парламенті.

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    Верховна Рада СБУ НАБУ Генпрокуратура Олексій Гончаренко САП
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