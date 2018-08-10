Консервативна партія Британії випереджає лейбористів на 4%



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Джеремі Корбін втрачає підтримку британців

Лейбористи втратили свою перевагу над консерваторами

Консервативна партія випереджає своїх головних політичних опонентів на 4%. Причиною падіння рейтингу підтримки Лейбористської партії є скандали щодо антисемітизму в її середовищі.

Інформаційне агентство Reuters із посиланням на британське видання The Times повідомляє про те, що Джеремі Корбіна звинувачують в недостатній протидії цьому явищу всередині лейбористів. Як наслідок підтримка консерваторів складає 39%, а лейбористів 35%.

До цього Лейбористська партія почала отримувати додаткову підтримку серед населення Великої Британії на фоні суперечок серед консерваторів щодо того як саме країна повинна виходи із ЄС. Такі протиріччя відкривали можливість проведення дострокових виборів.

Окрім того Тереза Мей на 14% випередила Джеремі Корбіна щодо того, хто може бути кращим прем’єр-міністром країни.