Конституційний Суд відмовився відновлювати свого колишнього голову Шевчука на посаді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судді Конституційного суду відмовилися поновити на посаді судді Станіслава Шевчука

14 травня судді КСУ висловили недовіру Шевчуку

Конституційний Суд України на засіданні 18 грудня відмовив колишньому голові КСУ Станіславові Шевчуку у відновленні на посаді.

Про це повідомив «Укрінформ», посилаючись на дані джерела в суді.

«Щойно відбулося спецзасідання, на якому розглядали питання поновлення Шевчука. Йому було відмовлено», – розповів співрозмовник агентства.

За словами джерела, більшість суддів висловилася проти відновлення Шевчука.

14 травня судді КСУ висловили недовіру Шевчуку. У суді заявили, що звільнили Шевчука з посади судді і, відповідно, із посади голови суду за перевищення ним службових повноважень, тиск на суддів, грубе і систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді КСУ.

Шевчук назвав своє звільнення антиконституційним переворотом і висловив думку, що за ним стояв тодішній президент України Петро Порошенко.

21 травня Шевчук оскаржив своє звільнення.

У Державному бюро розслідувань 13 червня повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про зловживання владою або службовим становищем стосовно Шевчука.

17 вересня КСУ обрав своїм головою Олександра Тупицького.

11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва відновив Шевчука на посаді. 14 жовтня він прийшов у КСУ і подав у секретаріат суду заяву про те, що знову обіймає посаду його голови.

16 жовтня Шевчук прийшов до КСУ знову і висунув вимогу допустити його до робочого місця, але його не пустили. У суді пояснили це відсутністю рішення суду про його відновлення в Єдиному реєстрі судових рішень, а також тим, що суддя не показав належно завіреної копії цього рішення.