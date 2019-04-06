Координатор ОБСЄ відвідав військовополонених в окупованому Донецьку



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Тоні Фріш зустрівся з чотирма заручниками

Тоні Фріш зустрівся з чотирма з десяти військовополонених

Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш відвідав окупований Донецьк, де поспілкувався з чотирма заручниками-військовополоненими. Про це Facebook повідомила представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Ірина Геращенко.

Нардеп підкреслила, що Фріш відвідав військовополонених, яких бойовики відмовляються віддавати Україні більше чотирьох років. Також бойовики показали йому ще двох цивільних, яких незаконно утримують.

«За нашою попередньою інформацією, Фріш так і не зустрівся з іншими заручниками, на відвідуванні яких українська сторона наполягала в Мінську, зокрема, і зі Станіславом Асєєвим. Загалом, йому дали можливість побачити лише третина з тих, на обов'язкове відвідування кого ми наполягали, і які були в списку з проханням обов'язково перевірити», - написала Геращенко.

Нардеп також розповіла, що сім'ї заручників звернулися до Фріша з вимогою передати листа, привезти відповіді і підняти питання щодо телефонного дзвінка.

За попередньою інформацією, посол передав листа МКЧХ, а під час переговорів у Мінську стане відомо, чи отримали заручники звістки від своїх сімей.

«На жаль, замість 10 заручників, на відвідуванні яких ми наполягали, йому показали тільки 4. І ще 2 цивільних, про затримання яких ми знаємо. Українська сторона залишає за собою право на дзеркальні умови відвідування координатором ОБСЄ пенітенціарних установ, і дзеркальний дозвіл зустрічей з людьми, заявленими у списках запрошеними окупантами з РФ представниками ОРДЛО», - додала Геращенко.

Відзначимо, останній великий обмін полоненими між Україною і бойовиками пройшов в кінці 2017 року. Звільнення українських політв'язнів, яких утримує Росія, вимагає світова спільнота, однак переговори з цього питання поки не увінчалися успіхом.