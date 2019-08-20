Корея і Японія готуються до складних переговорів



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Двостороння зустріч між Таро Коно і Кан Кун Хва відбудуться в середу

Консультації в Пекіні будуть тривати до четверга

Глави дипломатичних відомств Республіки Корея і Японії проведуть в Пекіні тристоронні консультації за участі їх китайського візаві. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Двостороння зустріч між Таро Коно і Кан Кун Хва відбудуться в середу. Очільниця МЗС Республіки Корея Кан Кун Хва заявила про те, що активно буде висловлювати позицію Сеула в рамках переговорів щодо протистояння, яке стосується питання трактування подій в рамках Другої світової війни і вже зачепило торгівельні питання. МЗС Японії теж дуже стримало сформулювало очікування напередодні переговорів в Пекіні – в Токіо націлені на переговори щодо питань цивільних робітників із Корейського півострова. Японське МЗС в рамках переговорів в китайській столиці хотіло б підтвердити важливість для Токіо близької двосторонньої взаємодії із Республікою Корея.

До цього Таро Коно і Кан Кун Хва зустрічалися в Бангкоку на саміті АСЕАН на початку серпня. Сторонам не вдалося тоді зняти питання щодо компенсації примусової праці корейських робітників на японських підприємствах протягом Другої світової війни.

Проте, Токіо і Сеул уникали кроків, які б могли загострити протистояння. Навпаки японська сторона вдруге дозволила експорт високотехнологічної продукції до Республіки Корея із часу запровадження обмежень в липні 2019 року. Сеул же не пішов на повний розрив угоди щодо обміну розвідувальними даними із Токіо.