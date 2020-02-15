Корнієнко: «Слуга народу» планує оновити раду партії



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Корнієнко: З'їзд має затвердити нову редакцію статуту партії

З'їзд має затвердити нову редакцію статуту партії

Третій етап з'їзду партії «Слуга народу» оновить склад ради партії, заявив керівник цієї політичної сили і перший заступник глави однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

«У нас є керівний орган - Вища рада партії і, як голова партії, я маю намір запропонувати з'їзду оновити його склад, щоб ми далі працювали більш розширеною командою», - сказав Корнієнко журналістам.

За його словами, більшість кандидатів до Ради є депутатами.

Корнієнко також зазначив, що з'їзд має затвердити нову редакцію статуту партії, що важливо у світлі майбутніх місцевих виборів для формування регіональних організацій та місцевих осередків політичної сили.

«Ми на місцевих виборах хочемо запобігти появі юридичного бруду і спаму, які були на парламентських виборах... Є підозра, що на місцевих виборах з'являтимуться клони не тільки кандидатів, а й партій», - сказав глава партії «Слуга народу».

За словами Корнієнка, щоб уникнути подібних ситуацій, над статутом ретельно працювали юристи. «Він (статут) юридично вивірений і юридично грамотний», - зазначив глава партії.

Корнієнко також розповів, що з'їзд продовжить дискусію про ідеологію партії, після чого її обговорять «уже всередині партії, в регіонах».

У свою чергу заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук сказала журналістам, що її прізвище є в списку кандидатів до ради партії і вона сподівається, що делегати з'їзду оберуть її до керівного органу політичної сили.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві проходить третій етап з'їзду партії «Слуга народу».

Джерело: Інтерфакс-Україна