Король Бельгії зізнався, що в 1990 році спав на підлозі у київській квартирі

Король Бельгії інкогніто приїжджав до Києва під час Революції на граніті

Бельгійський король Філіп заявив, що таємно приїжджав до Києва у 1990 році під час Революції на граніті. Про це заявив Петро Порошенко після зустрічі з ним, передає «112-Україна». «Його величність згадав 1990-й рік, коли він інкогніто був кілька днів в Україні, відвідував Революцію на граніті, спав на підлозі в



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Фото: president.gov.ua Порошенко і король Філіп

Король Бельгії інкогніто приїжджав до Києва під час Революції на граніті

Бельгійський король Філіп заявив, що таємно приїжджав до Києва у 1990 році під час Революції на граніті.

Про це заявив Петро Порошенко після зустрічі з ним, передає «112-Україна».

«Його величність згадав 1990-й рік, коли він інкогніто був кілька днів в Україні, відвідував Революцію на граніті, спав на підлозі в звичайній київській квартирі», — заявив Порошенко.

Революцією на граніті називають протести студентів у жовтні 1990 року.

Протестувальники вимагали від Верховної Ради перевиборів на багатопартійній основі, недопущення підписання нового союзного договору, військову службу українців лише на території УРСР та повернення тих, хто вже служить на територію республіки та ін.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко зустрівся з Королем Бельгійців Філіпом.

Порошенко подякував королю за політичну підтримку, солідарність та практичну допомогу Україні у протидії зовнішній агресії.

Співрозмовники відзначили активізацію економічних двосторонніх відносин, а також висловили задоволення високим рівнем співробітництва у рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, що 23 листопада Порошенко відбув до Брюсселя, де візьме участь у саміті «Східного партнерства».