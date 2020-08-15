  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

    • Розсилка
    Лише на Кіровоградщині, за офіційними даними, нових хворих на коронавірусну інфекцію немає - Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    Лише на Кіровоградщині, за офіційними даними, нових хворих на коронавірусну інфекцію немає

    За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області

    За останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Одеській та Чернівецькій областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області – 254, Чернівецькій області – 170, Львівській області – 166, Івано-Франківській області – 148, Одеській області – 139 та місті Київ – 232 випадки», - зазначив він.

    Загалом ситуація із поширенням коронавірусу у регіонах виглядає так:

    • Вінницька область — 3175 (+46 за добу)
    • Волинська область — 4590 (+61)
    • Дніпропетровська область — 1699 (+41)
    • Донецька область — 1073 (+24)
    • Житомирська область — 2377 (+44)
    • Закарпатська область — 6170 (+90)
    • Запорізька область — 1052 (+14)
    • Івано-Франківська область — 6468 (+148)
    • Кіровоградська область — 739 (0)
    • Київ — 10392 (+232)
    • Київська область — 4495 (+66)
    • Львівська область — 11824 (+166)
    • Луганська область — 178 (+7)
    • Миколаївська область — 797 (+27)
    • Одеська область — 4871 (+139)
    • Полтавська область — 544 (+11)
    • Рівненська область — 7433 (+107)
    • Сумська область — 815 (+32)
    • Тернопільська область — 3635 (+97)
    • Харківська область — 5837 (+254)
    • Херсонська область — 294 (+4)
    • Хмельницька область — 1539 (+25)
    • Чернівецька область — 7434 (+170)
    • Черкаська область — 1114 (+22)
    • Чернігівська область — 1174 (+20)
    здоров'я медицина Максим Степанов коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ