Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
Лише на Кіровоградщині, за офіційними даними, нових хворих на коронавірусну інфекцію немає
За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області
За останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Одеській та Чернівецькій областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області – 254, Чернівецькій області – 170, Львівській області – 166, Івано-Франківській області – 148, Одеській області – 139 та місті Київ – 232 випадки», - зазначив він.
Загалом ситуація із поширенням коронавірусу у регіонах виглядає так:
- Вінницька область — 3175 (+46 за добу)
- Волинська область — 4590 (+61)
- Дніпропетровська область — 1699 (+41)
- Донецька область — 1073 (+24)
- Житомирська область — 2377 (+44)
- Закарпатська область — 6170 (+90)
- Запорізька область — 1052 (+14)
- Івано-Франківська область — 6468 (+148)
- Кіровоградська область — 739 (0)
- Київ — 10392 (+232)
- Київська область — 4495 (+66)
- Львівська область — 11824 (+166)
- Луганська область — 178 (+7)
- Миколаївська область — 797 (+27)
- Одеська область — 4871 (+139)
- Полтавська область — 544 (+11)
- Рівненська область — 7433 (+107)
- Сумська область — 815 (+32)
- Тернопільська область — 3635 (+97)
- Харківська область — 5837 (+254)
- Херсонська область — 294 (+4)
- Хмельницька область — 1539 (+25)
- Чернівецька область — 7434 (+170)
- Черкаська область — 1114 (+22)
- Чернігівська область — 1174 (+20)