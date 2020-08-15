Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише на Кіровоградщині, за офіційними даними, нових хворих на коронавірусну інфекцію немає

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області

За останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Одеській та Чернівецькій областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області – 254, Чернівецькій області – 170, Львівській області – 166, Івано-Франківській області – 148, Одеській області – 139 та місті Київ – 232 випадки», - зазначив він.

Загалом ситуація із поширенням коронавірусу у регіонах виглядає так: