Кравчук зізнався, скільки грошей втратив у радянських вкладах
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Кравчук втратив 10 тис. карбованців, що на той час було чималою сумою
Перший президент України Леонід Кравчук повідомив, що свого часу він втратив 10 тис. карбованців в радянських вкладах.
Про це він розповів в ефірі телеканалу «112 Україна» в соціально-політичному ток-шоу «Голос народу».
«У мене багато не було. Але за тими даними чимало, - я втратив 10 тис. карбованців. Яка була зарплата у першого секретаря ЦК Компартії України? Ніхто не знає - 900 рублів в той час. У завідувача відділом ЦК - 450, всього вдвічі менше. Зараз зарплата чиновника, цей «Нафтогаз», вдуматися - мільйони гривень, державний чиновник отримує 200-300 тис., пенсії 300 тис., а у президента України президентської пенсії немає зовсім. Я отримую пенсію народного депутата», - розповів Кравчук.
Він зазначив, що Україна - єдина країна в світі, де глави держави не забезпечені президентською пенсією.
«... Мені соромно. Чому я повинен отримувати (депутатську, - ред.)? І Ющенко так само. Він зовсім ніякої пенсії зараз не отримує, у нього якісь хитрі доплати. У Кучми, - у нас депутатські пенсії», - додав політик.
Раніше Кравчук пояснив, що відмовився від державної дачі через те, що не хотів «експлуатувати державу».
Слід нагадати, що Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» у вересні 2018 року поскаржився, що отримує тільки депутатську пенсію, і вкрай незадоволений такою низькою сумою.
Він зазначив, що просив усіх президентів призначити йому президентську пенсію.