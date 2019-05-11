Кравчук зізнався, скільки грошей втратив у радянських вкладах



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Перший президент України Леонід Кравчук

Кравчук втратив 10 тис. карбованців, що на той час було чималою сумою

Перший президент України Леонід Кравчук повідомив, що свого часу він втратив 10 тис. карбованців в радянських вкладах.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «112 Україна» в соціально-політичному ток-шоу «Голос народу».

«У мене багато не було. Але за тими даними чимало, - я втратив 10 тис. карбованців. Яка була зарплата у першого секретаря ЦК Компартії України? Ніхто не знає - 900 рублів в той час. У завідувача відділом ЦК - 450, всього вдвічі менше. Зараз зарплата чиновника, цей «Нафтогаз», вдуматися - мільйони гривень, державний чиновник отримує 200-300 тис., пенсії 300 тис., а у президента України президентської пенсії немає зовсім. Я отримую пенсію народного депутата», - розповів Кравчук.

Він зазначив, що Україна - єдина країна в світі, де глави держави не забезпечені президентською пенсією.

«... Мені соромно. Чому я повинен отримувати (депутатську, - ред.)? І Ющенко так само. Він зовсім ніякої пенсії зараз не отримує, у нього якісь хитрі доплати. У Кучми, - у нас депутатські пенсії», - додав політик.

Раніше Кравчук пояснив, що відмовився від державної дачі через те, що не хотів «експлуатувати державу».

Слід нагадати, що Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» у вересні 2018 року поскаржився, що отримує тільки депутатську пенсію, і вкрай незадоволений такою низькою сумою.

Він зазначив, що просив усіх президентів призначити йому президентську пенсію.