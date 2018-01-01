Кропачов викликав журналіста Бігуса в суд

Бізнесмен вимамагає від журналіста надати підтверджуючу інформацію або публічно вибачитися

Автор програми «Наші Гроші» Денис Бігус повідомив в ефірі інформацію, на підставі якої в офіс компанії «Укрдонінвест» прийшли з обшуками детективи НАБУ. Про це повідомляють в компанії «Укрдонінвест», називаючи оприлюднену інформацію помилковою. Бігус повинен довести все наведені в його програмі факти в суді, в



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Денис Бігус повинен буде довести всі наведені в його програмі факти в суді

Бізнесмен вимамагає від журналіста надати підтверджуючу інформацію або публічно вибачитися

Автор програми «Наші Гроші» Денис Бігус повідомив в ефірі інформацію, на підставі якої в офіс компанії «Укрдонінвест» прийшли з обшуками детективи НАБУ.

Про це повідомляють в компанії «Укрдонінвест», називаючи оприлюднену інформацію помилковою. Бігус повинен довести все наведені в його програмі факти в суді, в іншому випадку він буде змушений принести публічні вибачення і заплатити 1 грн моральної шкоди, згідно з позовною заявою.

«Представники спецслужби, порушуючи законодавство і розкриваючи таємницю слідства, злили журналісту інформацію про IP-адресу компанії «Тріалтрейд», що брала участь в тендері системи ProZorro. Так як дана IP адреса пов'язаний з бізнес-центром по столичному адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, журналісти програми «Наші Гроші» заявили, що нинішній власник бізнес-центру Віталій Карпачова пов'язаний і є власником даної компанії. В результаті, грунтуючись на даних, озвучених журналістами, у всьому бізнес-центрі і на домашні адреси Кропачова були проведені обшуки детективами НАБУ», - повідомили в «Укрдонінвесті».

Кропачов звернувся до суду з вимогою до Бігуса: або надати підтверджуючу інформацію, або публічно вибачитися. Це не перший випадок, коли спецcлужби провертають подібний трюк, не маючи достатніх підстав для проведення обшуку, вважає він.

У «Укрдонінвесті» впевнені, що найближчим часом всі подробиці цієї історії будуть публічно відомі. Згідно з інформацією, наданою «Укрдонінвестом» на момент проведення тендеру в системі Prozzoro, компанія «Треотрейд» була одним з більш ніж 30 орендарів в бізнес-центрі на вул. Богдана Хмельницького, 26, включаючи «Чорноморнафтогаз». Віталій Кропачов до того моменту ще не був власником цієї будівлі. Після покупки бізнес-центру, що вимагає інвестицій в ремонт, з усіма орендаторами були розірвані договори і вони змінили дислокацію.

В рамках робочої групи Міністерства енергетики з перевірки закупівель обладнання державними підприємствами був напрацьований протокол, що містили епізоди, які викликали підозри у членів робочої групи, але ні компанія «Укрдонівест», ні Віталій Кропачов там не фігурували. Однак в останній день роботи в робочу групи були введені ряд журналістів і представник незалежних профспілок Михайло Волинець, якого ЗМІ звинувачують у відкритому лобіюванні інтересів монополіста компанії ДТЕК, що є основним конкурентом «Укрдонінвеста».

«Результати роботи даної робочої групи спотворив в своєму розслідуванні Денис Бігус, залучаючи в якості коментаторів представників незалежних профспілок», впевнені в Укрдонінвесті.

«Вся ця історія розвивається на тлі жорсткого конкурентного протистояння між ДТЕК та Укрдонінвестом за поставки вугілля на державну компанію Центренерго», - відзначають в компанії.

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Джерело: Gazeta.ua