Круїзним лайнерам заборонили заходити до центру Венеції



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Венецію щороку відвідують близько 20 млн туристів, десятки тисяч яких раніше прибували на круїзних суднах

Жителі Венеції впродовж багатьох років виступали за заборону круїзних лайнерів

Влада заборонила круїзним лайнерам заходити до історичного центру Венеції через багаторічні скарги місцевих мешканців.

Про це повідомляє британське видання Express.

Жителі Венеції впродовж багатьох років виступали за заборону круїзних лайнерів, які руйнують фундаменти будинків і заполоняють собою канали. Тепер швартування суден у місті заборонене.

Рішучі заходи були прийняті після інциденту з лайнером MSC Opera в червні. Гігантське судно зіткнулося з туристичним двопалубним кораблем і врізалося в причал. У результаті постраждало п'ятеро осіб.

Тепер круїзні лайнери поступово відходитимуть від маршрутів, що включають відвідування Венеції. До 2020 року третина суден буде швартуватись у віддалених від міста портах. У майбутньому для лайнерів побудують новий порт, місце для якого оберуть жителі.

Венецію щороку відвідують близько 20 млн туристів, десятки тисяч яких раніше прибували на круїзних суднах. При цьому менше половини з 60 тис. щоденних відвідувачів міста зупиняються там на ночівлю, від чого страждає місцева туріндустрія.