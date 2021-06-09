Куди українці літали в травні: ТОП-10 найпопулярніших міст світу

Аеропорт «Бориспіль» назвав 10 найпопулярніших серед українців міжнародних маршрутів травня

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розповів про найбільш популярні міжнародні напрямки, якими подорожували українці в травні поточного року. Частка пасажирів, які подорожували за цими 10 напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.

З огляду на те, що травень - це початок сезону відпусток, немає нічого дивного, що українці переважно літали на курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ:

Анталія Шарм-еш-Шейх Хургада Стамбул Даламан Дубай Бодрум Амстердам Тбілісі Анкара

Нагадаємо, що у травні 2021 року у повітряному просторі України було виконано 16 986 рейсів — це на 43,4% менше порівняно з 2019 роком. Абсолютне значення кількості рейсів, забезпечених аеронавігаційним обслуговуванням, від місяця до місяця збільшується, але динаміка відновлення залишається на тому ж рівні, що й у квітні.

Джерело: ITC.ua