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    Куди українці літали в травні: ТОП-10 найпопулярніших міст світу

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    Найбільш популярні міжнародні напрямки, якими подорожували українці в травні&nbsp; - Куди українці літали в травні: ТОП-10 найпопулярніших міст світу
    Найбільш популярні міжнародні напрямки, якими подорожували українці в травні 
    Фото з відкритих джерел

    Аеропорт «Бориспіль» назвав 10 найпопулярніших серед українців міжнародних маршрутів травня

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розповів про найбільш популярні міжнародні напрямки, якими подорожували українці в травні поточного року. Частка пасажирів, які подорожували за цими 10 напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.

    З огляду на те, що травень - це початок сезону відпусток, немає нічого дивного, що українці переважно літали на курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ:

    1. Анталія
    2. Шарм-еш-Шейх
    3. Хургада
    4. Стамбул
    5. Даламан
    6. Дубай
    7. Бодрум
    8. Амстердам
    9. Тбілісі
    10. Анкара

    Нагадаємо, що у травні 2021 року у повітряному просторі України було виконано 16 986 рейсів — це на 43,4% менше порівняно з 2019 роком. Абсолютне значення кількості рейсів, забезпечених аеронавігаційним обслуговуванням, від місяця до місяця збільшується, але динаміка відновлення залишається на тому ж рівні, що й у квітні.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: Аеропорт Бориспіль Анталія Стамбул Анкара ОАЕ
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    Куди українці літали в травні: ТОП-10 найпопулярніших міст світу