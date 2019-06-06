Кулеба в Грузії вирішує питання повернення до України 10 дітей



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Діти перебувають у місцевих прийомних сім'ях і соціальних закладах, а їхня мати, Юлія Сусляк, – під вартою

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського провів у Грузії зустрічі з метою повернення в Україну 10 дітей з Хмельниччини.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Кулеби, зараз вирішується питання повернення дітей в Україну, зокрема триває процес належного оформлення всіх необхідних документів.

«Уже є попередні домовленості з генеральною прокуратурою та міністерством праці, здоров’я і соціальних справ Грузії про те, щоб доправити дітей на батьківщину«, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Грузії також перебуває група представників Ярмолинецької РДА Хмельницької області на чолі з керівником служби у справах дітей, який має право супроводжувати неповнолітніх в Україну.

Зараз діти перебувають у місцевих прийомних сім'ях і соціальних закладах, а їхня мати, Юлія Сусляк, – під вартою.

Нагадаємо, у Грузії ведеться слідство стосовно громадянки України, яку підозрюють у торгівлі людьми.

37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Неповнолітніх, які за документами є її дітьми, вона планувала вивезти до Абхазії. Грузинські правоохоронці запідозрили громадянку України у трафікінгу (торгівлі людьми), оскільки четверо з десяти дітей народжені в 2017 році, а троє - у 2018-му.

Тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.