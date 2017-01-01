Культурний скандал у Харкові: прем'єру опери зірвала дискотека облдержадміністрації

В антракті частина слухачів пішла, щоб не слухати дискотеку замість опери

У Харкові назріває серйозний культурний скандал: солістка Національної опери Людмила Монастирська збирається писати гнівного листа керівництву Харківської облдержадміністрації через зрив опери «Норма» в Харківському національному академічному театрі опери і балету, а глядачі вимагають повернути їм гроші за куплені квитки.



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Людмила Монастирська збирається писати лист ХОДА

В антракті частина слухачів пішла, щоб не слухати дискотеку замість опери

У Харкові назріває серйозний культурний скандал: солістка Національної опери Людмила Монастирська збирається писати гнівного листа керівництву Харківської облдержадміністрації через зрив опери «Норма» в Харківському національному академічному театрі опери і балету, а глядачі вимагають повернути їм гроші за куплені квитки.

Неприємна подія сталася ввечері 7 грудня, під час прем'єри опери «Норма», головну партію в якій запросили виконати сопрано Людмилу Монастирську, оркестром керував україно-американський диригент Хобарт Ерл. На початку нічого не віщувало біди. Але в момент головної арії Costa Diva в залі почалося щось неймовірне - зазвучала гучна музика, яку не міг заглушити навіть оркестр.

«Я почала чути баси, а оркестр - немає. Під час опери абсолютно занурюєшся в звук, а тут я чую «ум-ца-ца», але не чую оркестр. Це практично фізичне відчуття болю», - розповіла Ірина Іванова, яка приїхала на «Норму» в Харків з Києва з мамою і була дуже засмучена тим, що сталося.

В антракті частина слухачів пішла, щоб не слухати дискотеку замість опери, частина - пішли розбиратися в причинах такого зневажливого ставлення. Але ніхто не міг відповісти на питання: головного адміністратора на місці не виявилося, а контролери тільки пояснили, що в малому залі оперного театру (зараз це Театрально-концертний центр, який до Харківського національного академічного театру опери і балету не має ніякого відношення) проводить свій захід Харківська облдержадміністрація, і шумові перешкоди в головному залі відбуваються далеко не в перший раз.

«Якби я знала про таке, не поїхала б. Виходить, що публіка - ідіоти. Ми з мамою були в Штатс-опері в Берліні, у тенора пропав голос, театр був ні до чого, але директор вийшов на сцену і вибачився перед глядачами, тут нічого подібного не сталося», - говорить Ірина Іванова.

У Харківському національному академічному театрі опери і балету дуже засмучені тим, що сталося, але вплинути не можуть: мала сцена оперного давно їм не належить. З 2014 року це окреме комунальне підприємство, яке підпорядковується облраді і Харківській ОДА.

За великим рахунком театрально-концертний центр - це спосіб заробити грошей на здачу залу в оренду гастролерів, зміст нікого не хвилює, а під репертуар Оперного ніхто не підлаштовується.

Директор Харківського національного академічного театру опери і балету неодноразово просив чиновників втрутитися в ситуацію, щоб дискотечна музика не звучала в національному театрі.

«З 2012 року малий зал належить обласній раді, 7 000 квадратних метрів - це комунальна власність, окреме комунальне підприємство. «Театрально-концертний центр» просто здається в оренду комерційним особам. Ми зверталися в ХОДА, все в курсі проблеми. Зруйнована єдина лінія інфраструктури театру, - пояснив в коментарі КHARKIV Today директор Харківського національного академічного театру опери і балету Олег Орищенко.

Увечері в четвер Олег Орищенко також був в залі і насолоджувався «Нормою». Каже, що Людмилі Монастирській, примі національної опери, було некомфортно і вона планує звернутися з листом до Юлії Світличної.

«Сьогодні до мене також приходили люди, близько двадцяти людей хочуть повернути гроші за квитки», - розповів директор театру.

Олег Орищенко сподівається, що малий зал вдасться повернути під крило Харківського національного академічного театру опери і балету і перевести його на баланс Міністерства культури - тоді проблем ні зі звуком, ні з репертуаром не буде.