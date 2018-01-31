«Курки» Косюка отримають ще більше дотацій від Гройсмана – ЗМІ

У державному бюджеті передбачені великі дотації для виробників курятини

Монополісти у сфері птахівництва можуть розраховувати на великі дотації з бюджету. Такий висновок можна зробити із проекту Постанови КМУ "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва", який має у розпорядженні видання «Економічна правда». У документі зазначається, що



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У державному бюджеті передбачені великі дотації для виробників курятини

Монополісти у сфері птахівництва можуть розраховувати на великі дотації з бюджету. Такий висновок можна зробити із проекту Постанови КМУ "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва", який має у розпорядженні видання «Економічна правда».

У документі зазначається, що у цьому році державна програма підтримки тваринництва включатиме птахівництво.

Відзначимо, у програмі з’явилися дві нові форми державної підтримки, які можуть дозволити птахівникам отримати левову частку дотацій із державного бюджету:

1. Виробники курятини у 2018 році будуть отримувати до 350 гривень бюджетних коштів в розрахунку на одну курку як компенсацію виробникам за будівництво та реконструкцію птахофабрик. Кабмін хоче компенсувати 25% витрат на птахофабрики.

2. Птахофабрики також можуть отримати дотації у вигляді компенсації 25% тіла залучених у банках кредитів. В цілому, птахофабрики, тваринницькі ферми та доїльні зали зможуть повернути чверть кредитів, розмір не більше 350 млн гривень.

Як розповіли джерела видання, проект постанови розробило Міністерство аграрної політики та продовольства після погодження прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Всього програма підтримки тваринництва на 2018 рік отримає 4 млрд грн. Варто зазначити, у 2017 році подібні дотації розділили між собою «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка ( 1,4 млрд грн) та Укрлендфармінг Олега Бахматюка (517 млн грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Косюк за півроку отримав з бюджету 42% всіх дотацій для аграріїв.