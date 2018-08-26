Кустуріца знову дав концерт в окупованому Криму



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Емір Кустуріца

Музикант влаштував імпровізований концерт у середньовічному скельному місті Чуфут-Кале

Сербський режисер і музикант Емір Кустуріца разом з музикантами групи The No Smoking Orchestra відвідали окупований Росією Крим і влаштували імпровізований концерт у середньовічному скельному місті Чуфут-Кале.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Зазначається, що 22 серпня Кустуріца прибув до Ялти з концертом. Після виступу на Чуфут-Кале він порекомендував провести реконструкцію середньовічного скельного міста.

Нагадаємо, понад рік тому, 23 липня 2017 року, Кустуріца вже відвідував Крим, після чого потрапив до бази українського сайту «Миротворець» за «свідоме порушення держкордону України; заперечення російської агресії; участь у легалізації анексії Криму та незаконну гастрольну діяльність на території півострова».

Після анексії Криму Росією Кустуріца неодноразово підтримував дії Кремля. Музикант заявляв, що не боїться запровадження санкцій щодо своєї персони за виступи у Криму. Він вважає російську анексію Криму природним, «органічним процесом».