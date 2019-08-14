«Квартал 95» вперше посміявся над Зеленським і Богданом: відео



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Об'єктом для жарту стали стосунки Зеленського і голови його Офісу Андрія Богдана

Студія «Квартал 95» вперше показала пародію на свого колишнього очільника, а нині президента України Володимира Зеленського

З пародією на Зеленського «кварталівці» виступили вчора в Одесі.

Об'єктом для жарту стали стосунки Зеленського і голови його Офісу Андрія Богдана, який постійно шепче на вухо підказки.

Крім того, колишні колеги нинішнього президента «потролили» його і за активне заняття спортом.

Також «кварталівці» знову жартували над Порошенком, Кличком і Тимошенко.

«Нинішній президент взагалі не «по дівчатах». Він зараз в основному «по митниках», поліція, таке інше», – жартують у шоу згодом.

Також на концерті показали пародію на зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і Володимира Зеленського.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.





«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.

Хто де, а я дивлюсь сьогодні на того, хто замінив Зеленського в 95му кварталі.В ефір сьогоднішній концерт вийде на День незалежності pic.twitter.com/7CX5gd4EUt — Michael Shtekel (@mishajedi) 13 серпня 2019 р.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що «Квартал 95» вже має найбільш вірогідного кандидата на місце Зеленського в творчій команді.