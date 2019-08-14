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    «Квартал 95» вперше посміявся над Зеленським і Богданом: відео

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    «Квартал 95» вперше посміявся над Зеленським і Богданом: відео

    Об'єктом для жарту стали стосунки Зеленського і голови його Офісу Андрія Богдана

    Студія «Квартал 95» вперше показала пародію на свого колишнього очільника, а нині президента України Володимира Зеленського

    З пародією на Зеленського «кварталівці» виступили вчора в Одесі.

    Об'єктом для жарту стали стосунки Зеленського і голови його Офісу Андрія Богдана, який постійно шепче на вухо підказки. 

    Крім того, колишні колеги нинішнього президента «потролили» його і за активне заняття спортом.

    Також «кварталівці» знову жартували над Порошенком, Кличком і Тимошенко.

    «Нинішній президент взагалі не «по дівчатах». Він зараз в основному «по митниках», поліція, таке інше», – жартують у шоу згодом.

    Також на концерті показали пародію на зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і Володимира Зеленського.


    Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що «Квартал 95» вже має найбільш вірогідного кандидата на місце Зеленського в творчій команді.

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