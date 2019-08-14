«Квартал 95» вперше посміявся над Зеленським і Богданом: відео
Об'єктом для жарту стали стосунки Зеленського і голови його Офісу Андрія БогданаСтудія «Квартал 95» вперше показала пародію на свого колишнього очільника, а нині президента України Володимира Зеленського
З пародією на Зеленського «кварталівці» виступили вчора в Одесі.
Об'єктом для жарту стали стосунки Зеленського і голови його Офісу Андрія Богдана, який постійно шепче на вухо підказки.
Крім того, колишні колеги нинішнього президента «потролили» його і за активне заняття спортом.
Також «кварталівці» знову жартували над Порошенком, Кличком і Тимошенко.
«Нинішній президент взагалі не «по дівчатах». Він зараз в основному «по митниках», поліція, таке інше», – жартують у шоу згодом.
Також на концерті показали пародію на зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і Володимира Зеленського.
Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.
«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.
Хто де, а я дивлюсь сьогодні на того, хто замінив Зеленського в 95му кварталі.В ефір сьогоднішній концерт вийде на День незалежності pic.twitter.com/7CX5gd4EUt— Michael Shtekel (@mishajedi) 13 серпня 2019 р.
Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що «Квартал 95» вже має найбільш вірогідного кандидата на місце Зеленського в творчій команді.