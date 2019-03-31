Квітень прийде в Україну з теплом і сонцем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У південних і східних областях України очікується до +20

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме відносно тепла і суха повітряна маса. Без опадів.

Вітер західний, на півдні країни північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 31 березня найвища температура повітря була +22,4 в 1968 році, найнижча вночі -8,8 в 1929 році.

У понеділок, 1 квітня, в Україні без опадів.

Вітер північний і північно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у південній частині та східних областях 15-20°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.