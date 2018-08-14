Лавров поїхав до Туреччини на переговори



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Сергій Лавров

Предметом переговорів стане ситуація в сирійській провінції Ідліб

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров прибув із візитом до Анкари.

Про це 14 серпня повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Метою відвідин Лаврова столиці Туреччини є проведення переговорів із своїм візаві Мевлютом Чевушоглу.

Глави МЗС РФ і Туреччини планують обговорити проведення 7 вересня саміту за участю лідерів Франції і ФРН по сирійському врегулюванню. Ініціатива даного саміту належить президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

Також передбачається обговорення проблематики повернення сирійських біженців на батьківщину. РФ в цьому питанні виходить із необхідності допомоги із боку країн заходу для швидкого відновлення Сирії, що може в свою чергу зняти для них питання біженців.

Окрім того, Лавров і Чевушоглу мають обговорити ситуацію в провінції Ідліб, яка і досі знаходиться під контролем сирійських повстанців. Після звільнення південно-західної Сирії Дамаск налаштований на звільнення і цих територій. Проте проти такого сценарію виступає Туреччина, яка є гарантом зони деескалації в провінції Ідліб і має там 12 спостережних пунктів.

Анкара сприяла консолідації сил опозиції у Фронт національного звільнення і початку переговорів цієї організації із Сирійською національною армією. РФ в даній ситуації хотіла б попередити ескалацію протистояння в провінції Ідліб, при цьому і далі знищуючи екстремістів із колишньої групи Джебхат ан-Нусра.