Легкомоторний літак розбився у Нідерландах, є загиблі

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Фото: місце розбитого літака (ad.nl)

Жертвами інциденту стали дві людини, які перебували на борту літака

У Нідерландах розбився легкомоторний літак, загинули двоє людей. Про це повідомляє AD.

«Розбився легкомоторний літак Cessna Reims F172N Skyhawk, який вилетів за п'ятнадцять хвилин до катастрофи з Роттердаму», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дві невідомі особи, які перебували на борту літака, є єдиними жертвами інциденту. Літак летів низько і зачепив дерево, перш ніж впасти в поле.

Також повідомляється, що невідомо, що викликало аварію, але, за даними свідків, ця територія використовується для того, що вони називають «тестовими польотами».

«Вони вимикають двигун, летять і знову вмикають його. Це трохи страшно, коли я в полі з моїми поні», - сказав один із свідків.

Зазначається, що раніше літак цієї моделі був причетним до аварії 2012 року, коли ніхто не постраждав. Компанія Sand Air, який належить літак, відмовилася від коментарів.