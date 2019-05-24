Лещенко приніс Зеленському стенограму скандального засідання Кабміну



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Сергій Лещенко

Лещенко розповів, що на закритому засіданні Кабміну ухвалили рішення, яке покладає 80 мільярдів гривень додаткових зобов’язань на державу

Користуючись депутатським мандатом Сергій Лещенко виніс стенограму закритої частини засідання Кабміну, щодо енергоринку, і передав президенту України Володимиру Зеленського.

Про це народний депутат Сергій Лещенко заявив в ефірі програми на телеканалі ZIK.

Лещенко розповів, що на закритому засіданні Кабміну без преси і жодного запрошеного представника ухвалили рішення, яке покладає 80 мільярдів гривень додаткових зобов’язань на державу.

«Ідеться про те, що з 1 липня починає діяти так званий ринок електроенергії і для того, щоб для населення не змінилася ціна хтось має компенсувати цю величезну різницю. І сказали, що компенсувати будуть державні компанії Енергоатом і Укргідроенерго. А Ахметов у якого вся теплова генерація не буде нічого компенсовувати», – зазначив політик.

Зокрема, за його словами, це чергове рішення, яке повісили на громадян України. Він вважає, що це приклад того, як вже після зміни влади тихенько протягуються злочинні ухвали.

«Є стенограма закритої частини, яку я виніс з приміщення Кабміну користуючись депутатським мандатом. Я відніс її Банкову, щоб вони подивилися що там відбулося. І на цій стенограмі звучать заклики приймати рішення і їм байдуже позиція президента, і що вони маємо ухвалити це рішення за будь-яку ціну. Там всі співали хором, за виключенням кількох міністрів», – зауважив Лещенко.

Також він наголосив, що на сьогоднішній день Ринат Ахметов сконцентрував у своїх руках майже всю енергетику України.

«У його руках все вугілля України, 80% теплової генерації, половину збуту електроенергії. Також астрономічні зелені тарифи створили для нього в сонячній енергетиці надзвичайно сприятливі умови, щоб він встиг побудувати максимальну кількість електростанцій поки вони діє до кінця цього року. Щоб він встиг це побудувати навіть зняли ПДВ з імпорту китайських панелей», – розповів нардеп.

Як повідомлялося, 22 травня Кабмін прийняв всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

«Йдеться про покладання спеціальних зобов'язань на «Енергоатом», «Укргідроенерго» і частково на «Укренерго», про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей і інші», - розповіли в уряді.



Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ринок електроенергії має запуститися з 1 липня. Глава уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути врахований соціальний аспект.

«Для мене ж дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей», – сказав Гройсман. Саме для цього, по аналогії з Францією, на енергоринку якої також велика частка атомної енергії, на державні генерації («Енергоатом» та «Укргідроенерго») накладаються спецзобов'язання (PSO).



Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, що запровадить в України Третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна 500 млн евро макроекономічної допомоги від ЄС та подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.