Лещенко розповів, чи балотуватиметься до наступного парламенту



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Лещенко спростував чутки про те, що може піти на вибори по округу В’ячеслава Константиновського

Народний депутат України Сергій Лещенко зізнався, що не може точно сказати, чи братиме участь у позачергових виборах до парламенту.

Про це він розповів на телеканалі ZIK.

«Сьогодні не можу відповісти на питання про вибори – не встиг подумати ще. У нас були постійні дебати щодо системи – мажоритарна, чи пропорційна. Чи треба мені йти на мажоритарний округ, чи ні? Скільки треба потратити на це грошей?», – іронізує Сергій Лещенко.

Політик спростував чутки про те, що може піти на вибори по округу В’ячеслава Константиновського.

«Просто у мене в цьому окрузі була приймальня – от і все. Я працював з людьми, допомагав їм по мірі можливостей. Оскільки кожен депутат має проводити прийом громадян, то я проводив його на Подолі, адже я сам з цього району», – пояснив Лещенко.

Щодо роботи в команді Володимира Зеленського, то він визнав, що історія з Трампом та Джуліані не проходить безслідно. А тому через його членство у провладній партії може ускладнити відносити між країнами.

«Це не стосуються Зеленського, і для нього ця історія – як грім серед ясного неба. Джуліані, який вийшов у прайм-тайм американського телеканалу і заявив, що Лещенко – це ворог США та Трампа, в такий спосіб, очевидно, намагається вплинути на мою подальшу політичну кар’єру. Тому взагалі не можу виключати, що мені у партії скажуть «Бай-бай!». До того ж, я не хочу заважати Україні будувати гарні відносини зі США, адже це наш стратегічний партнер», – підсумував Сергій Лещенко.