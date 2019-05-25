Лещенко розповів, чи балотуватиметься до наступного парламенту
-
Розсилка
Лещенко спростував чутки про те, що може піти на вибори по округу В’ячеслава Константиновського
Народний депутат України Сергій Лещенко зізнався, що не може точно сказати, чи братиме участь у позачергових виборах до парламенту.
Про це він розповів на телеканалі ZIK.
«Сьогодні не можу відповісти на питання про вибори – не встиг подумати ще. У нас були постійні дебати щодо системи – мажоритарна, чи пропорційна. Чи треба мені йти на мажоритарний округ, чи ні? Скільки треба потратити на це грошей?», – іронізує Сергій Лещенко.
Політик спростував чутки про те, що може піти на вибори по округу В’ячеслава Константиновського.
«Просто у мене в цьому окрузі була приймальня – от і все. Я працював з людьми, допомагав їм по мірі можливостей. Оскільки кожен депутат має проводити прийом громадян, то я проводив його на Подолі, адже я сам з цього району», – пояснив Лещенко.
Щодо роботи в команді Володимира Зеленського, то він визнав, що історія з Трампом та Джуліані не проходить безслідно. А тому через його членство у провладній партії може ускладнити відносити між країнами.
«Це не стосуються Зеленського, і для нього ця історія – як грім серед ясного неба. Джуліані, який вийшов у прайм-тайм американського телеканалу і заявив, що Лещенко – це ворог США та Трампа, в такий спосіб, очевидно, намагається вплинути на мою подальшу політичну кар’єру. Тому взагалі не можу виключати, що мені у партії скажуть «Бай-бай!». До того ж, я не хочу заважати Україні будувати гарні відносини зі США, адже це наш стратегічний партнер», – підсумував Сергій Лещенко.