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    Лідер КНДР знову проігнорував запрошення Путіна

    • Розсилка
    У травні голова МЗС Росії запросив лідера КНДР приїхати до Росії і зустрітися з Путіним - Лідер КНДР знову проігнорував запрошення Путіна
    У травні голова МЗС Росії запросив лідера КНДР приїхати до Росії і зустрітися з Путіним

    Путін заявив Кім Чен Ину, що готовий з ним зустрітися

    Президент Росії Володимир Путін відправив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину вітальну телеграму, у якій висловив готовність особисто зустрітися з ним найближчим часом.

     Про це повідомило державне агентство КНДР ЦТАК.

    За даними ЗМІ, Путін висловив задоволення, що «відносини між двома державами носять дружній і конструктивний характер».

    Телеграма була відправлена з нагоди 73-ї річниці звільнення Корейського півострова від японського панування.

    У Кремлі наразі не коментували цю інформацію.

    У відповідь Кім Чин Ин також направив телеграму, в якій привітав Путіна з річницею визволення Кореї. У ЦТАК відзначили, що згадок про зустріч у повторній телеграмі немає.

    «Шляхетна традиція двох народів, що билися пліч-о-пліч проти спільного ворога, стала міцною основою дружби і рушійної сили для розвитку двосторонніх відносин відповідно до вимог нової ери», - сказано в документі.

    31 травня в Пхеньяні побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого прийняв Кім Чен Ин. Голова МЗС запросив лідера КНДР приїхати до Росії і зустрітися з Путіним.

    Згодом речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що така зустріч, «дійсно, може відбутися». Він тоді казав, що «її модальності і час будуть далі узгоджуватися по дипломатичних каналах».

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