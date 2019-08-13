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    Літак глави МЗС Німеччини зламався учетверте з початку року

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    Глава МЗС ФРН Гайко Маас&nbsp; - Літак глави МЗС Німеччини зламався учетверте з початку року
    Глава МЗС ФРН Гайко Маас 

    Маас 12 серпня не зміг вчасно вилетіти на засідання Радбезу ООН в Нью-Йорк через несправність урядового літака

    Глава МЗС Німеччини Гайко Маас в понеділок не зміг вчасно вилетіти на засідання Радбезу ООН в Нью-Йорк через несправність урядового літака.

    Про це повідомляє DW.

    «Борт A321 був замінений в Берліні на інший літак через дефект вентиляційного клапана, розташованого на крилі», - повідомили німецькі ВПС в Twitter.

    Маас в результаті вилетів на півгодини пізніше запланованого.

    Пізніше його літак сів на дозаправку в аеропорту Кефлавік в Ісландії, там виникли складнощі з повною заправкою літака, так що Маасу і всій делегації довелося покинути літак і почекати продовження польоту в терміналі.

    У травні Маас не зміг вчасно вилетіти до Болгарії через поломки допоміжної турбіни літака, в квітні при посадці в Нью-Йорку лопнула покришка у урядового літака «Конрад Аденауер», на борту якого перебувала делегація міністра. У лютому через несправність в системі гідравліки шасі урядового лайнера Airbus A319 Маас був змушений продовжити своє перебування в Малі.

    Несправності у урядових лайнерів також виявлялися напередодні польоту на них міністра фінансів ФРН Олафа Шольца, федерального президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра  і канцлерки Ангели Меркель.

    З кінця 2018 року вже близько десяти офіційних поїздок членів уряду Німеччини були перервані через технічні проблем їх літаків.

     

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