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    Літак МАУ здійснив аварійну посадку в аеропорту Тбілісі

    Причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи
    Літак авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ), що виконував рейс Київ-Тбілісі, здійснив аварійну посадку в Тбіліському міжнародному аеропорту. Інформацію про це поширює телеканал «Руставі 2». За попередніми даними, причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи повітряного судна. Літак прилетів в
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    Причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи

    Літак авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ), що виконував рейс Київ-Тбілісі, здійснив аварійну посадку в Тбіліському міжнародному аеропорту. Інформацію про це поширює телеканал «Руставі 2».

    За попередніми даними, причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи повітряного судна. Літак прилетів в аеропорт із запізненням на 35 хвилин і зайшов на посадку на великій швидкості.

    На злітно-посадковій смузі аеропорту були мобілізовані пожежні розрахунки, а також кілька бригад рятувальників і поліції. Допомога рятувальників не знадобилася нікому з пасажирів і членів екіпажу судна.

    Нагадаємо, 31 жовтня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» літак МАУ, який повинен був виконати рейс Київ-Харків, зіткнувся з вантажівкою служби бортового харчування.

    Джерело: Новини Грузія

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