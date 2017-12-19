Літак МАУ здійснив аварійну посадку в аеропорту Тбілісі

Причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи

Літак авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ), що виконував рейс Київ-Тбілісі, здійснив аварійну посадку в Тбіліському міжнародному аеропорту. Інформацію про це поширює телеканал «Руставі 2». За попередніми даними, причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи повітряного судна. Літак прилетів в



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Причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи

Літак авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ), що виконував рейс Київ-Тбілісі, здійснив аварійну посадку в Тбіліському міжнародному аеропорту. Інформацію про це поширює телеканал «Руставі 2».

За попередніми даними, причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи повітряного судна. Літак прилетів в аеропорт із запізненням на 35 хвилин і зайшов на посадку на великій швидкості.

На злітно-посадковій смузі аеропорту були мобілізовані пожежні розрахунки, а також кілька бригад рятувальників і поліції. Допомога рятувальників не знадобилася нікому з пасажирів і членів екіпажу судна.

Нагадаємо, 31 жовтня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» літак МАУ, який повинен був виконати рейс Київ-Харків, зіткнувся з вантажівкою служби бортового харчування.

Джерело: Новини Грузія