Літаюче таксі вперше прокатало людину

Компанія домовилась про випробування у Неваді та у Дубаї

Китайські інженери представили відео останньої версії дрона Ehang 184, який вперше піднявся в повітря з людиною на борту. Про це повідомляє видання PRNewsware. Зазначається, що максимальна швидкість Ehang 184 становить 130 км/год. Корпус апарату виготовлений з вуглецевого волокна і епоксидних композитів. [GALLERY_BLOCK] Тривалість польоту



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Компанія домовилась про випробування у Неваді та у Дубаї

Китайські інженери представили відео останньої версії дрона Ehang 184, який вперше піднявся в повітря з людиною на борту. Про це повідомляє видання PRNewsware.

Зазначається, що максимальна швидкість Ehang 184 становить 130 км/год. Корпус апарату виготовлений з вуглецевого волокна і епоксидних композитів.

Тривалість польоту безпілотного таксі на крейсерській швидкості становить 25 хвилин, а перезаряджається він за одну годину.

Як повідомляється, він може протистояти сильному вітру і навіть тайфуну.