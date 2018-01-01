Літаюче таксі вперше прокатало людину
- Сьогодні, 19:59
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Компанія домовилась про випробування у Неваді та у Дубаї
Китайські інженери представили відео останньої версії дрона Ehang 184, який вперше піднявся в повітря з людиною на борту. Про це повідомляє видання PRNewsware.
Зазначається, що максимальна швидкість Ehang 184 становить 130 км/год. Корпус апарату виготовлений з вуглецевого волокна і епоксидних композитів.
Тривалість польоту безпілотного таксі на крейсерській швидкості становить 25 хвилин, а перезаряджається він за одну годину.
Як повідомляється, він може протистояти сильному вітру і навіть тайфуну.