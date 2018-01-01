Літній китаєць працює оголеним натурщиком через маленьку пенсію

Брак грошей змусив Ван Сучжуна шукати підробіток

Житель Китаю позує оголеним для художників через те, що йому не вистачає пенсії. Про це повідомляє видання The Mirror. Ван Сучжун з міста Ченду, провінція Сичуань, зайнявся таким підробітком шість років тому, коли його пенсія знизилася до 700 юанів (3099 грн.) на місяць. Йому розповіли, що міський коледж мистецтв пропонує 100 юанів (440 грн.) за



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88-річний Ван Сучжун

Брак грошей змусив Ван Сучжуна шукати підробіток

Житель Китаю позує оголеним для художників через те, що йому не вистачає пенсії. Про це повідомляє видання The Mirror.

Ван Сучжун з міста Ченду, провінція Сичуань, зайнявся таким підробітком шість років тому, коли його пенсія знизилася до 700 юанів (3099 грн.) на місяць. Йому розповіли, що міський коледж мистецтв пропонує 100 юанів (440 грн.) за день роботи оголеним натурщиком.

Вонг працює кожен день по вісім годин з невеликими перервами. Він розповів, що його не бентежать картини, на яких він зображений без одягу, і йому подобається дивитися, як працюють художники.

Студенти і співробітники коледжу добре до нього ставляться і іноді купують йому їжу. Пенсіонер зізнається, що робота дає йому стимул тримати себе в формі і можливість спілкуватися з людьми.

Єдиною проблемою є те, що його діти не хочуть з ним спілкуватися після того, як він почав позувати. Один з синів заявив, що не прийде до нього на похорон.