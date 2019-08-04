Лондонський аеропорт Хітроу скасував понад 170 рейсів



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Рейси були скасовані на тлі запланованого бойкоту працівників аеропорту

У Британії лондонський аеропорт Хітроу скасував понад 170 рейсів у понеділок та вівторок у зв'язку з запланованим бойкотом працівників.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що зміни в роботі лондонського аеропорту пов'язані з бойкотом, який запланували члени профспілки працівників аеропортів Unite. Раніше вони відхилили пропозиції про підвищення заробітної плати на 7,3%. Лідери профспілки повинні зустрітися з представниками адміністрації Хітроу для переговорів у суботу, 3 серпня.

Як повідомляється, напередодні адміністрація аеропорту Хітроу звернулася до авіакомпаній з проханням заздалегідь консолідувати рейси або забронювати пасажирів на альтернативні. Пасажирам рекомендують звернутися до своїх авіакомпаній, щоб знайти оновлену інформацію.

Очікується, що перевірка безпеки також займе більше часу, ніж зазвичай, відтак пасажирів просять приготуватися до цього.

Міністерство закордонних справ України радить українцям в окремі дні серпня не користуватися лондонським аеропортом Хітроу у зв'язку зі страйками служб цього аеропорту.