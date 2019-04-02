«Лото-Забава»: у день виборів президента на Тернопільщині виграли 1 млн грн новини компаній



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31 березня 2019 року під час розіграшу 1025-го тиражу лотереї «Лото-Забава» стало відомо про виграш одного з головних призів, розмір якого склав один мільйон гривень

Це трапилося завдяки тому, що у прямому ефірі першою з великого лототрону випала кулька з парним числом. За оновленими правилами гри «Лото-Забава», це гарантує обов’язковий розіграш призу розміром у 1000000 гривень у категорії «три горизонталі з двома пільговими підковками».

Відомо, що переможцем став власник лотерейного білета №0374623, який було придбано 30 березня у місті Тернопіль на фірмовому острівку «М.С.Л.», що розташований за адресою: вул. Генерала Мирона Тарнавського, 34. Щоб придбати білет на мільйон, щасливчик витратив лише 15 гривень.

Таким чином, лічильник мільйонерів «Лото-Забава» наразі засвідчує наявність уже 10 мільйонерів, яким пощастило у 2019 році, а також 322 мільйонерів і мультимільйонерів за весь час існування цієї лотереї.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого багатія завітати до Києва, стати почесним учасником «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера» для двох осіб.

Нагадаємо, 23-24 березня 2019 року цією пропозицією скористалася переможниця 1014-го тиражу «Лото-Забава» - Наталія Левінцова з м.Ізюм Харківської області, яка завітала до столиці для участі у програмі «Два дні з життя мільйонера» разом зі своїм чоловіком Олегом і провела незабутній вікенд у Києві.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 1025-го тиражу та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.